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18 июля 2025, 17:36

Шахматист Карякин назвал вынесенный ему приговор абсурдным театром киевского режима

Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер и сенатор РФ от Республики Крым Сергей Карякин назвал нелепым приговор, вынесенный ему украинским судом. Ранее на Украине его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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«Вынесенный приговор — это абсурдный театр киевского режима, — цитирует ТАСС Карякина. — Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым — это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа».

35-летний Карякин — уроженец Симферополя, в 2009 году он стал гражданином РФ.

«Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно, — подчеркнул шахматист. — Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины».

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку СВО. Гроссмейстер неоднократно заявлял, что будет играть на международные турнирах только после возвращения российским спортсменам флага страны.

Источник: ТАСС
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Сергей Карякин (шахматы)
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