Шахматист Карякин назвал вынесенный ему приговор абсурдным театром киевского режима

Российский гроссмейстер и сенатор РФ от Республики Крым Сергей Карякин назвал нелепым приговор, вынесенный ему украинским судом. Ранее на Украине его заочно приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Вынесенный приговор — это абсурдный театр киевского режима, — цитирует ТАСС Карякина. — Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым — это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа».

35-летний Карякин — уроженец Симферополя, в 2009 году он стал гражданином РФ.

«Этот листок бумаги из Черновцов для меня показатель, что я поступаю правильно, — подчеркнул шахматист. — Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины».

В марте 2022 года Карякин был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией на полгода за поддержку СВО. Гроссмейстер неоднократно заявлял, что будет играть на международные турнирах только после возвращения российским спортсменам флага страны.