На стройке отеля, инвестором которого является Пике, нашли 250 могил

На месте строительства элитного отеля «Малага» на Коста-дель-Соль, инвестором которого является защитник Барселоны Жерар Пике, были найдены 250 могил.

«Мы раскопали около 250 гробниц, подавляющее большинство из которых пусты. Возможно, гробницы никогда не использовались и недостаточно ценны, чтобы их можно было сохранить. Это один из крупнейших некрополей в стране», — приводит слова археолога Альберто Кумпиана Marca.

На данный момент строительство отеля приостановлено для работы археологов, с целью узнать, к какому веку относятся эти захоронения. Предполагается, что строители смогут продолжить работу в январе 2023 года.

35-летний футболист приобрел территорию на побережье Коста-дель-Соль в 2015 году за 20 миллионов долларов и планировал построить там элитный отель.