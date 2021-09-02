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На следующей неделе Путин планирует провести заседание Совета по спорту

10:24
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по физкультуре и спорту.

«Будет [Совет]. Президент будет в Москве. Но он будет по ВКС (видео-конференц-связи — Прим. «СЭ»), готовится по ВКС», — сказал Песков.

Мероприятие пройдет в Москве в режиме видеоконференции.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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