На место крушения самолета были направлены группы дайверов для проведения работ

На место крушения разбившегося над Вашингтоном самолета было направлено несколько групп дайверов.

«Офицер, прибывший на место крушения, сказал, что различные региональные власти направили несколько групп дайверов. Но, учитывая опасные условия, им, возможно, придется подождать до восхода солнца, чтобы войти в воду», — приводит слова одного из сотрудников полиции New York Times.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее спортивный агент Ари Закарян сообщил, что в самолете могли находиться несколько фигуристов и тренеров по фигурному катанию.