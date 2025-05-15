На конгрессе ФИФА почтили память погибшего финансового директора РФС Замятина

Делегаты конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Асунсьоне почтили память финансового директора Российского футбольного союза (РФС) Арсения Замятина.

Перед началом заседания показывали имена футбольных деятелей, ушедших из жизни за последний год. В их числе был и Замятин.

Он погиб 31 августа 2024-го в результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Вместе с ним была жена. Всего на борту находились 22 человека.

Замятин был финансовым директором РФС с июня 2020 года.