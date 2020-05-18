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На борьбу с коронавирусом в Красноярском крае направят военных

09:13
Военные медики помогут бороться с коронавирусом в Красноярске. Фото Reuters
Военные медики помогут бороться с коронавирусом в Красноярске. Фото Reuters
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Минобороны России перебросит до 200 военнослужащих и около 100 единиц специальной военной техники в Северо-Енисейский район Красноярского края для борьбы с коронавирусной инфекцией. В районе поселка Еруда будет развернут полевой лагерь на 1 тысячу мест, сообщает ТАСС.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в начале мая в вахтовом поселке предприятия «Полюс». По информации Управления Роспотребнадзора, там заразились 348 человек. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил развернуть в Северо-Енисейском районе полевой мобильный госпиталь на 420 человек.

Чтобы помочь локализовать вспышку коронавирусной инфекции, военные проведут комплекс дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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