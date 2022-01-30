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Сегодня, 12:34

На 86 году жизни умер актер Леонид Куравлев

Иван Торопцев
Корреспондент

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

«Леонид Вячеславович скончался», — сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Актер известен своими ролями в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Золотой теленок» и многих других картинах. Артист являлся болельщиком ЦСКА.

Источник: https://tass.ru/kultura/13566927
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