На 86 году жизни умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни.

«Леонид Вячеславович скончался», — сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Актер известен своими ролями в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Золотой теленок» и многих других картинах. Артист являлся болельщиком ЦСКА.