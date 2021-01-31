Доктор Александр Мясников назвал срок начала новой волны коронавируса в России, сообщает anews.ru. По его словам, пандемия находится в фазе естественного спада. Он отмечает, что к лету стоит ждать начало нового всплеска заболеваний.

«Эпидемия вошла в фазу естественного спада, — заявил Мясников. — Что лишь подтверждает предположение о 3-х месячном цикле. Значит к лету можно ждать всплеск опять. Ну по осени точно!»

По его словам, необходимо активно проводить вакцинацию населения.

«Постоянно спрашивают: вот у меня такая-то хроническая болезнь, можно ли мне вакцинироваться? — продолжил Мясников. — Ответ: именно вам и нужно в первую очередь. Молодых и здоровых ковид не убьет, их доля в статистике- доли процента. А вот пожилых, ослабленных и больных — запросто».

Также он посоветовал не пренебрегать и другими видами противоинфекционный защиты. Он рекомендовал использовать противовирусные капли для носа, соблюдать дистанцию между людьми, избегать закрытых помещений, регулярно проветривать жилище и чаще выходить на свежий воздух.