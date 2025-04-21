Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Богатырские игры
Главная
Общество

Ставки

Сегодня, 19:20

«Мяч Production», «Броук Бойз» и «Спортмастер» — названы лауреаты VIII Премии СБК

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Премия СБК.

18 апреля в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» в Москве состоялась церемония вручения VIII Премии СБК.

Праздник собрал более 700 гостей — представителей клубов, лиг, федераций, девелоперов, брендов, а также звезд спорта и медиа.

В этом году Золотые глобусы триумфаторам вручали Игорь Акинфеев, Павел Погребняк, Мария Киселева, Светлана Журова, Сергей Кущенко, Максим Поташев, Карен Адамян, Ильгар Мамедов, Виктор Кейру, Елизавета Худайбердиева, Илья Галаев, Игорь Столяров и другие знаменитости. Помогали им ведущие церемонии — Светлана Ромашина, Василий Артемьев, Зухра Уразбахтина и Андрей Кремлев.

27 объектов, компаний, проектов и персон стали лауреатами VIII Премии СБК. Еще 81 номинант попали в число призеров, заняв вторые и третьи места.

Победители и призеры

Арена года

  • «Ростех Арена»
  • «Кузбасс-Арена»
  • «Волгоград Арена»

Спортобъект года

  • Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)
  • Международный центр самбо и центр бокса
  • Дворец тенниса «Лужники»

Площадка года

  • Падел-центр «Академия будущего» на Нагатинской
  • «Сосновка Парк»
  • «Полюс Арена»

Горнолыжный курорт года

  • «Горный воздух»
  • «Газпром поляна»
  • «Игора»

Событие года (бюджет до 15 миллионов рублей)

  • ««Лукойл арена»: сердце «Спартака»»
  • «ВКонтакте ФНЛ Драфт»
  • Фестиваль «Год легендарных побед»

Событие года (бюджет от 15 миллионов рублей)

  • Кубок Первого канала по хоккею
  • Финал Кубка России по пляжному волейболу
  • «Матч года. Все звезды хоккея»

Спортивно-массовое мероприятие года

  • День московского спорта
  • Ironstar Sirius Sochi
  • Malidak

Концепция года

  • Крытая галерея-променад (Новый Уренгой)
  • Спортивно-гостиничный комплекс VSporte
  • Navka Arena

Девелопер года

  • Группа «Родина»
  • Agalarov Development

Производитель года

  • Targex
  • А1 — Ramayoga
  • «Спорт комплект»

Менеджер года

  • Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
  • Руслан Медведь, СЕО Pari
  • Сергей Крюков, президент Российского студенческого спортивного союза

Невоспетые герои

  • Александр и Андрей Агеевы, основатели AAACup
  • Команда «Ак Барс Арены»
  • Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию (Ижевск)

Спортивный регион года

  • Республика Татарстан
  • Калининградская область
  • Омская область

Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 миллионов рублей)

  • Год культуры с ХК «Торпедо»
  • Цветовой код на форме ФК «Пари НН»
  • «Матч поддержки» ХК «Трактор»

Спонсорская интеграция года (бюджет более 3 миллионов рублей)

  • Pari и сборная Сербии на Евро-2024
  • FonTeam
  • Fonbet Overtime

Технология года

  • idChess
  • VSporte Smart Graphics
  • «ЮниСтат»

Креатив года

  • Проморолик «Кинопоиска» к сезону КХЛ
  • «Эль-Пластико»
  • 1000-й матч ХК «Нефтехимик»

SMM года

  • «Мяч Production»
  • «Чемпионат»
  • «Матч ТВ»
  • Телеграм-канал «Кибер» Спортс»

Matchday года

  • Русский народный матч, ХК «Сибирь»
  • «Мамы, вы лучшие!» — ХК «Трактор»
  • «Спартак» — «Зенит» в РПЛ

Блогер года

  • Александр Журавлев, «Мяч Production»
  • Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»
  • Иван Трегубов, «Всё хОКкей»

Стартап года

  • B-Sight
  • myChess
  • «Диаграм»

Прорыв года

  • ФК «Броук Бойз»
  • Manager 360
  • Баскетбольные мячи J?gel

Корпоративное событие года

  • SM Fest
  • Спартакиада M Sport
  • Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби

Медиапроект года

  • «Мама, мы — ЦСКА!»
  • Шоу «Хоккейный борт»
  • «Скользкий лед»

Лучший фильм

  • «Мама, мы — ЦСКА!»
  • «Кубок Гагарина. Битва за мечту»
  • «Федя. Народный футболист»

Социальный проект года

  • «Вызов»
  • «В борьбе за жизнь мы — одна команда»
  • «Вместе! Со спортом»

Работодатель года

  • «Спортмастер»
  • Спортс»
  • «Триколор»

Самым активным членом жюри признан учредитель KSConsult Сергей Карпов.

Читайте также
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Уехавших из России атлетов хотят лишить спортивных званий
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости