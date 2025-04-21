«Мяч Production», «Броук Бойз» и «Спортмастер» — названы лауреаты VIII Премии СБК
18 апреля в театрально-концертном зале «Дворец на Яузе» в Москве состоялась церемония вручения VIII Премии СБК.
Праздник собрал более 700 гостей — представителей клубов, лиг, федераций, девелоперов, брендов, а также звезд спорта и медиа.
В этом году Золотые глобусы триумфаторам вручали Игорь Акинфеев, Павел Погребняк, Мария Киселева, Светлана Журова, Сергей Кущенко, Максим Поташев, Карен Адамян, Ильгар Мамедов, Виктор Кейру, Елизавета Худайбердиева, Илья Галаев, Игорь Столяров и другие знаменитости. Помогали им ведущие церемонии — Светлана Ромашина, Василий Артемьев, Зухра Уразбахтина и Андрей Кремлев.
27 объектов, компаний, проектов и персон стали лауреатами VIII Премии СБК. Еще 81 номинант попали в число призеров, заняв вторые и третьи места.
Победители и призеры
Арена года
- «Ростех Арена»
- «Кузбасс-Арена»
- «Волгоград Арена»
Спортобъект года
- Спорткомплекс «Динамо» (Ижевск)
- Международный центр самбо и центр бокса
- Дворец тенниса «Лужники»
Площадка года
- Падел-центр «Академия будущего» на Нагатинской
- «Сосновка Парк»
- «Полюс Арена»
Горнолыжный курорт года
- «Горный воздух»
- «Газпром поляна»
- «Игора»
Событие года (бюджет до 15 миллионов рублей)
- ««Лукойл арена»: сердце «Спартака»»
- «ВКонтакте ФНЛ Драфт»
- Фестиваль «Год легендарных побед»
Событие года (бюджет от 15 миллионов рублей)
- Кубок Первого канала по хоккею
- Финал Кубка России по пляжному волейболу
- «Матч года. Все звезды хоккея»
Спортивно-массовое мероприятие года
- День московского спорта
- Ironstar Sirius Sochi
- Malidak
Концепция года
- Крытая галерея-променад (Новый Уренгой)
- Спортивно-гостиничный комплекс VSporte
- Navka Arena
Девелопер года
- Группа «Родина»
- Agalarov Development
Производитель года
- Targex
- А1 — Ramayoga
- «Спорт комплект»
Менеджер года
- Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан
- Руслан Медведь, СЕО Pari
- Сергей Крюков, президент Российского студенческого спортивного союза
Невоспетые герои
- Александр и Андрей Агеевы, основатели AAACup
- Команда «Ак Барс Арены»
- Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию (Ижевск)
Спортивный регион года
- Республика Татарстан
- Калининградская область
- Омская область
Спонсорская интеграция года (бюджет до 3 миллионов рублей)
- Год культуры с ХК «Торпедо»
- Цветовой код на форме ФК «Пари НН»
- «Матч поддержки» ХК «Трактор»
Спонсорская интеграция года (бюджет более 3 миллионов рублей)
- Pari и сборная Сербии на Евро-2024
- FonTeam
- Fonbet Overtime
Технология года
- idChess
- VSporte Smart Graphics
- «ЮниСтат»
Креатив года
- Проморолик «Кинопоиска» к сезону КХЛ
- «Эль-Пластико»
- 1000-й матч ХК «Нефтехимик»
SMM года
- «Мяч Production»
- «Чемпионат»
- «Матч ТВ»
- Телеграм-канал «Кибер» Спортс»
Matchday года
- Русский народный матч, ХК «Сибирь»
- «Мамы, вы лучшие!» — ХК «Трактор»
- «Спартак» — «Зенит» в РПЛ
Блогер года
- Александр Журавлев, «Мяч Production»
- Иван Карпов, «Инсайды от Карпа»
- Иван Трегубов, «Всё хОКкей»
Стартап года
- B-Sight
- myChess
- «Диаграм»
Прорыв года
- ФК «Броук Бойз»
- Manager 360
- Баскетбольные мячи J?gel
Корпоративное событие года
- SM Fest
- Спартакиада M Sport
- Бизнес-лига «Матч ТВ» по тэг-регби
Медиапроект года
- «Мама, мы — ЦСКА!»
- Шоу «Хоккейный борт»
- «Скользкий лед»
Лучший фильм
- «Мама, мы — ЦСКА!»
- «Кубок Гагарина. Битва за мечту»
- «Федя. Народный футболист»
Социальный проект года
- «Вызов»
- «В борьбе за жизнь мы — одна команда»
- «Вместе! Со спортом»
Работодатель года
- «Спортмастер»
- Спортс»
- «Триколор»
Самым активным членом жюри признан учредитель KSConsult Сергей Карпов.