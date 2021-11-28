Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября в возрасте 72 лет.

«Градский умер. Еще вчера мы с ним и Ловчевым созванивались, обсуждали «Спартак». Борисович был страстным болельщиком. Гений музыки. Мы осиротели», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».