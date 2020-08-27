В ночь на четверг в США не состоялись все три запланированных матчах плей-офф НБА. Отменены также игры в женской баскетбольной лиге WNBA.

Бейсбольная команда «Милуоки Брюэрс» бойкотировала матч против «Цинциннати Редс», после чего были отложены практически все поединки в MLB. Японско-американская теннисистка Наоми Осака заявила об отказе от выступления в полуфинале турнира в Нью-Йорке и спровоцировала срыв всего календарного дня в женской и мужской сетках. Все это — результат протеста спортсменов после убийства полицейскими темнокожего Джейкоба Блейка. Олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает, что мы не должны судить американских спортсменов за происходящее.

— Мне трудно говорить о происходящем в США, сначала нужно хорошенько вникнуть, — заявил Кафельников. — Но, по большому счету, меня не должно волновать происходящее в стране, в которой я не живу. Решение должны принимать сами граждане. И если они поступают так, как сейчас, наверное, у них есть для этого веские аргументы. Я комментировать такое не должен.

— Вам кажется правильным, что спорт настолько глубоко увяз в политике?

— Не думаю, что данный случай напрямую связан с политикой. Это выражение гражданской позиции. Каждый может выражать гражданский долг так, как считает нужным.

— Просто раньше такого не было.

— Убийств?

— Такой реакции спортсменов.

— Наверняка у них есть свои жесткие аргументы. Люди недовольны действиями своего действующего президента. Это, думаю, главный катализатор происходящего. Но, еще раз повторю, американцы в своей стране имеют права выражать амбиции так, как считают нужным. А мы не вправе их критиковать.

— Как правило, именно Америка задает тренды по части спортивного движения...

— Не обязательно. В Европе и Азии есть свои движения.

— Можете представить, что в России когда-нибудь будет нечто подобное?

— А у нас бывает. Когда в кавказских республиках что-то происходит с их соотечественником, с чеченцем или ингушем, народ тоже выходит на улицы — и поддерживает. Это у нас, русских, такой солидарности нет. Этого не хватает.

— Особенности менталитета?

— Мне кажется, нет у нас такого, чтобы один за всех и все за одного. (Владимир Иванов)