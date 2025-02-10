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10 февраля 2025, 18:17

Мужчина, разбивший стекло машины Нугумановой, прокомментировал свой поступок

Сергей Ярошенко
Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мужчина, разбивший лобовое стекло машины российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, объяснил свой поступок.

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — приводит слова подозреваемого прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в ночь на 8 февраля на Мичуринском проспекте неизвестный без видимых причин разбил лобовое стекло автомобиля, за рулем которого находилась 22-летняя Нугуманова, и, высказывая угрозы, скрылся с места происшествия. Девушке был причинен материальный ущерб, сама она не пострадала.

Елизавета Нугуманова.Нугуманова о нападении: «Не могу понять, что может прийти в голову человеку, который так поступает»

Личность подозреваемого установлена, мужчина был задержан. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Елизавета Нугуманова заявила, что неизвестный разбил лобовое стекло ее&nbsp;автомобиля, когда она была внутри.«Всю ночь не спала от такого потрясения». Неизвестный разбил лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой
Источник: Telegram-канал прокуратуры Москвы
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Елизавета Нугуманова
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