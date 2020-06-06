Муж Серены Уильямс ушел с поста главы популярного сайта, уступив должность темнокожему
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Сооснователь Reddit Алексис Оганян, являющийся мужем Серены Уильямс, решил внести вклад в борьбу с расизмом, уступив свою должность афроамериканцу. Также он перечислит будущие доходы сайта на борьбу с расовой ненавистью.
«Я делаю это для себя, моей семьи и моей страны. Как отец, которому нужно будет ответить своей дочери на вопрос о том, что сделал я», — отметил Оганян.
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