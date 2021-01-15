Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян носить маски

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что даже получившие прививку россияне будут обязаны носить маски в общественных местах. Это требование обязательно вне зависимости от уровня иммунитета.

«Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета», — цитирует министра ТАСС.

Он уточнил, что вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев — от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что не рекомендует носить маски гражданам, привившимся против новой коронавируной инфекции, если у них отмечается высокий уровень. По его словам, это поможет стимулировать и поддерживать иммунитет.

Массовая вакцинация препаратом «Cпутник V» в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, которым сделали прививку, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного).