Моссаковский объяснил причину ухода с «Матч ТВ»

Журналист Михаил Моссаковский, который теперь работает в кипрском клубе «Пафос», в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул «Матч ТВ».

— Можешь объяснить, почему ушел с «Матча»?

— На самом деле, все очень просто. 16 лет — достаточно много, и для того, чтобы уверенно развиваться, нужно было что-то поменять в жизни. Почувствовал, что в каких-то моментах уже уткнулся в стену. Понятно, что развитие было, но оно было не таким бурным, каким могло бы быть, если бы я поменял сферу.