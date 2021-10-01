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Моссаковский объяснил причину ухода с «Матч ТВ»

12:00
Михаил Моссаковский. Фото Instagram
Михаил Моссаковский. Фото Instagram

Журналист Михаил Моссаковский, который теперь работает в кипрском клубе «Пафос», в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул «Матч ТВ».

— Можешь объяснить, почему ушел с «Матча»?

— На самом деле, все очень просто. 16 лет — достаточно много, и для того, чтобы уверенно развиваться, нужно было что-то поменять в жизни. Почувствовал, что в каких-то моментах уже уткнулся в стену. Понятно, что развитие было, но оно было не таким бурным, каким могло бы быть, если бы я поменял сферу.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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