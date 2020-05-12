Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому сохраняется смс-сообщение как средство заказа пропуска. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра столицы.

— Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 г., за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте Мэра и правительства Москвы, по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 — для граждан РФ при условии сообщения серии и номер паспорта гражданина РФ, — говорится в указе.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.