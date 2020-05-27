Москва готова к первому и второму этапу снятия карантинных ограничений

Москва готова к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.

— Есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции... — цитирует «РИА Новости» Андрееву. — Индекс распространения инфекции в Москве составляет 0,85... Если смотреть по этим трем показателям, то Москва готова к первому и в принципе готова ко второму этапу снятия ограничений.

По последним данным ведомства в России зарегистрировано 370 680 случаев заражения коронавирусом, из них 171 443 — в Москве. В столице зафиксировано 2 183 летальных исхода, выздоровели 67 548 человек.