Московский марафон: даты и время проведения в 2024 году
Московский марафон 2024 пройдет 12 и 13 октября
Московский марафон 2024 пройдет в центре столицы 12 и 13 октября. Маршрут забега проложен вдоль набережных Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Старт — Аллея Славы в Лужниках. «СЭ» публикует расписание марафона.
Расписание Московского марафона
11 октября, пятница
14.00-20.00. Регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов
12 октября, суббота
11.00-18.00. Выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам для забега на 42,2 км
12.00. Начало работы раздевалок и детской анимации для участников детского забега
13.00-15.30. Детский забег
13 октября, воскресенье
7.00. Открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камер хранения
9.00. Старт забега
15.45. Закрытие финиша
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