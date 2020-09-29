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Московские школы отправлены на двухнедельные каникулы из-за коронавируса

11:17
Московские школы отправлены на двухнедельные каникулы из-за коронавируса. Фото mos.ru
Московские школы отправлены на двухнедельные каникулы из-за коронавируса. Фото mos.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о закрытии школ на двухнедельные каникулы. Как сообщает официальный сайт мэрии, каникулы пройдут одновременно во всех школах с 5 по 18 октября. Данное решение принято по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заражений коронавирусом.

Также будут закрыты учреждения дополнительного образования и досуговые организации. Детские сады продолжат работать по обычному графику.

«Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.

Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.

Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье", — обратился Собянин к москвичам на своем сайте.

Дополнительная информация:

https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/6820050/

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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