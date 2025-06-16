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16 июня 2025, 00:19

Монсон заявил о желании поработать с Путиным

Боец ММА Джефф Монсон
Джефф Монсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Боец ММА Джефф Монсон рассказал, что с удовольствием поработал бы с президентом России Владимиром Путиным. По словам спортсмена, он был бы готов один день побыть телохранителем Путина.

«Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем — это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно. Я знаю, как защищать и бороться. Да, возможно, на один день это было бы интересно — защитить президента. Но постоянно — это не мое», — приводит слова Монсона РИА «Новости».

Боец ММА заявил, что ему было бы сложно просто стоять рядом с президентом и молчать, когда тот обсуждал бы международную или внутреннюю политику с советниками.

«Если бы я охранял президента, а он встречался бы с дипломатами, обсуждал международную или внутреннюю политику с советниками, мне пришлось бы просто стоять и молчать. А мне это было бы ужасно трудно», — сказал Монсон.

Джефф Монсон.Монсон женился по мусульманскому обряду. Он принял ислам летом

Также Монсон отметил, что хотел бы общаться с иностранными послами, обсуждать предложения и быть полезным.

В 2018 году боец получил российское гражданство. В сентябре того же года Монсон занял должность депутата подмосковного Красногорска. В 2023-м боец отказался от американского паспорта.

Джефф Монсон на&nbsp;отдыхе на&nbsp;Алтае.Джефф Монсон: «Даже не думаю о том, что когда-нибудь вернусь в США»

Источник: РИА Новости
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Джефф Монсон
Владимир Путин
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