Монсон: «Россия и США могут многое выиграть от установления прочных дипломатических и экономических связей»

Боец ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» выразил надежду на улучшение отношений между Россией и США.

«Соединенные Штаты и Россия могут многое выиграть от установления прочных экономических и дипломатических отношений. Возобновив торговлю, экономика России значительно улучшится. И даже экономика Соединенных Штатов улучшится. Этот конфликт между Россией и Соединенными Штатами только вредит экономике России. И он вредит простым гражданам Америки. И, конечно, Россия теряет. Так что от этого страдают все. И из-за этого конфликта Европа переживает рецессию», — сказал Монсон «СЭ».

Дональд Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.