9 мая, 13:11

Монсон считает, что День Победы должен быть главным праздником не только в России, но и в мире

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о важности празднования Дня Победы.

«На мой взгляд, День Победы — самый главный праздник в России и должен быть самым главным праздником в Европе и мире. Почему? Люди говорят, что прошло уже 80 лет, почему нас волнует то, что было 80 лет назад? Почему мы празднуем его с таким энтузиазмом 80 лет спустя? Мы сохраняем память о людях, которые пожертвовали многим... Они отдали свои жизни, они отдали все, чтобы спасти не только Россию, но и Европу от фашизма. 27 миллионов человек погибли. 27 миллионов... Это непостижимо. Война затронула каждую семью. Мы не хотим забывать об опасности фашизма», — сказал Монсон «СЭ».

