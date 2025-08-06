Статьи
6 августа, 21:11

Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Боец ММА Джефф Монсон, который в 2018 году получил российское гражданство, прокомментировал задолженность двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елене Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

По словам Монсона, он знает, кто такая Исинбаева, и считает, что к ней нужно относиться с уважением. При этом боец заявил, что она должна погасить долги.

«Ты не должен иметь возможность делать все, что хочешь, просто потому что ты знаменит или потому что ты спортсмен. Долги должны быть возвращены. Единственное, с чем я категорически не согласен, — это когда спортсмен или кто-то другой уезжает из страны, чтобы избежать долгов, чтобы избежать участия в СВО, чтобы избежать санкций или каких-либо проблем», — цитирует Монсона РИА «Новости».

Елена Исинбаева.Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета. Причина — неоплаченные долги после отъезда из России

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении. По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.

Монсон живет в России с 2013 года. В 2023 году он отказался от американского гражданства.

Источник: РИА «Новости»
Джефф Монсон
Елена Исинбаева
  • Олег_Москва

    Отморозок какой-то:)) мозг спортом отбит напрочь:))

    07.08.2025

  • spartsmen

    не пойму минусующих господ: вам разве плохо будет, если такая боевая единица поможет заштурмовать очередной овраг или даже сарай? ну вы и не патриоты, господа... :neutral_face:

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    А каким боком тут Монсон?! Он же депутат Башкирского гос.собрания,небось изучает башкирский язык. Поздравляю башкир с достойным выбором.

    06.08.2025

  • Elli Al

    Ты свой не заткнул? В чём он не прав?

    06.08.2025

  • spartsmen

    Жду, когда раздающий паспорта призовёт монсона в штурмА...

    06.08.2025

  • Ширшов Борис

    да это ты ублюдок

    06.08.2025

  • пражанин

    ублюдок, заткни свой анус

    06.08.2025

