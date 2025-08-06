Монсон призвал Исинбаеву погасить долги в России

Боец ММА Джефф Монсон, который в 2018 году получил российское гражданство, прокомментировал задолженность двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елене Исинбаевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

По словам Монсона, он знает, кто такая Исинбаева, и считает, что к ней нужно относиться с уважением. При этом боец заявил, что она должна погасить долги.

«Ты не должен иметь возможность делать все, что хочешь, просто потому что ты знаменит или потому что ты спортсмен. Долги должны быть возвращены. Единственное, с чем я категорически не согласен, — это когда спортсмен или кто-то другой уезжает из страны, чтобы избежать долгов, чтобы избежать участия в СВО, чтобы избежать санкций или каких-либо проблем», — цитирует Монсона РИА «Новости».

Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой (2004, 2008), трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной — в помещении. По информации СМИ, спортсменка с семьей живет на острове Тенерифе на Канарах.

Монсон живет в России с 2013 года. В 2023 году он отказался от американского гражданства.