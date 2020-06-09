Американская теннисистка Винус Уильямс написала послание в Instagram, которое посвящено борьбе с расизмом.

— Очень жаль, что люди осознали масштаб проблемы только после ряда случаев жестокого обращения с темнокожими людьми со стороны полиции, — написала Уильямс. — Это неправильно. И это только верхушка айсберга. Если полицейская жестокость все еще существует на таком уровне, то что происходит с рабочими местами, в сфере здравоохранения и образования в США.

Раньше разговоры о расизме не были популярны. Тебе просто не верили, а о проблеме молчали. Если ты не афроамериканец, то не понимаешь, с какими проблемами нам приходится сталкиваться в США и во всем мире. Нас игнорируют, считают сумасшедшими, когда мы говорим, что расизм есть везде.

Больше эта проблема не останется без внимания. Солидарность американцев восхитила и растрогала меня.

Раньше мне приходилось бороться за равные призовые с мужчинами. Как сексизм это не только про женщин, так и расизм затрагивает не только темнокожих. Мы выиграли битву за равные призовые только благодаря общим усилиям мужчин и женщин всех рас.

Когда большинство молчит и закрывает глаза на проблему, они игнорируют притеснение меньшинств. Но когда у тебя есть власть, тебя слышат, и этим надо пользоваться. Мы победим, остановим организованный расизм. Надо любить и помогать друг другу, даже если вы никогда не поймёте все проблемы другого человека.

Молюсь за тех, кому пришлось отдать жизни, чтобы Америка очнулась и начала действовать. Молюсь за их семьи.