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Модель из России получила условный срок по делу о клевете на защитника «Милана» Тео Эрнандеса

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Луиза Кремлева.
Фото соцсети

Суд Малаги приговорил российско-испанскую модель Луизу Кремлеву к шести месяцам заключения условно по делу о клевете в отношении защитника «Милана» и сборной Франции Тео Эрнандеса. Девушка была арестована в январе 2020 года.

Луиза Кремлева. Российская модель Луиза Кремлева обвинила футболиста в изнасиловании, но попалась на вранье. Сильные фото

В 2017 году девушка выдвинула обвинения против футболиста, который на тот момент играл за «Атлетико». По ее словам, физическое насилие произошло на парковке одного из ночных клубов в Марбелье. Однако видеозаписи не подтвердили обвинения девушки, а заявление, что Эрнандес накачал ее наркотиками, отвергла медицинская экспертиза.

В ходе следствия было выявлено, что между молодыми людьми в тот вечер действительно была сексуальная связь. Футболист заявил, что все произошло по обоюдному согласию. Учитывая все обнаруженные факты и доказательства, обвинения с игрока были сняты.

Эрнандес с 2019 года выступает за «Милан». Он является чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны.

Тео Эрнандес
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