«МК»: У Гордона обнаружен коронавирус. Телеведущий все отрицает

Телеведущий Александр Гордон заражен коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец». Как отмечает источник, во время записи передачи «Док-ток» Гордон сдал экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Отмечается, что у ведущего переж записью передачи был сильный кашель. После прохождения теста ему пришлось покинуть студию и направиться в клинику.

Сам же Гордон в интервью «Вечерней Москве» информацию опроверг: «Этот бред! Я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса».

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.