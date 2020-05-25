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«МК»: У Гордона обнаружен коронавирус. Телеведущий все отрицает

20:47
Александр Гордон. Фото МК
Александр Гордон. Фото МК

Телеведущий Александр Гордон заражен коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец». Как отмечает источник, во время записи передачи «Док-ток» Гордон сдал экспресс-тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Отмечается, что у ведущего переж записью передачи был сильный кашель. После прохождения теста ему пришлось покинуть студию и направиться в клинику.

Сам же Гордон в интервью «Вечерней Москве» информацию опроверг: «Этот бред! Я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса».

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 353 427 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

Дополнительная информация:

https://www.mk.ru/social/2020/05/25/test-pokazal-koronavirus-u-aleksandra-gordona-pri-zapisi-teleprogrammy.html

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