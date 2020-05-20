Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 308 705 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.