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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

13:43
Михаил Мишустин. Фото Пресс-служба Президента РФ
Михаил Мишустин. Фото Пресс-служба Президента РФ

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Сегодня первый день, когда число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших, это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения — это показывает, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве, которая первая столкнулась с новой инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 308 705 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.

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