Мишустин поручил проверить указы Собянина, связанные с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение проанализировать применение указов мэра Москвы Сергея Собянина, влияющих на права и свободы граждан. Указы были опубликованы после начала пандемии коронавируса.

«Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. Обеспечить информационное сопровождение данной работы. О результатах доложить в Правительство Российской Федерации», — говорится в тексте поручения.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.