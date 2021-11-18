Мишустин освободил Машкову от должности замминистра спорта из-за нарушения должностных обязанностей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову в связи с нарушением должностных обязанностей.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — говорится в документе, опубликованном 18 ноября на официальном портале правовой информации.

В пункте 3 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» речь идет об однократном прогуле — отсутствии на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Машкова занимала пост статс-секретаря — замминистра спорта с 2020 года.