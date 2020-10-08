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Минздрав посоветовал россиянам не выходить из дома на выходных из-за роста заразившихся коронавирусом

18:49
Дома — безопасно. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дома — безопасно. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что ведомство советует гражданам остаться дома на предстоящих выходных из-за роста числа заболевших коронавирусом.

«Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта», — приводит слова Кузнецова РИА Новости.

За последние сутки в России выявлены 11 493 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в стране выявлены 1 260 112 заболевших, зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровели 1 002 329 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20201008/vykhodnye-1578883593.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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