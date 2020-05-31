Минздрав одобрил первую в России обвакцину от коронавируса. Ее можно закапать в нос
08:11
Первый в России препарат против коронавирусной инфекции COVID-19 получил одобрение Министерства здравоохранения, говорится в госреестре лекарственных средств. Лекарство «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар» хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.
— Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — Фавипиравир, — говорится в реестре.
Дополнительная информация:
http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=%u0410%u0432%u0438%u0444%u0430%u0432%u0438%u0440&m=tn
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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