Минюст попросит лишить статуса адвоката Ефремова

Минюст РФ собирается добиться лишения Эльмана Пашаева статуса адвоката. Он представлял интересы актера Михаила Ефремова.

Также в Минюсте считают, что необходимо возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, который представлял в суде потерпевших по делу Ефремова.

«Министерство юстиции Российской Федерации направило в свои территориальные управления по Республике Северная Осетия — Алания и по г. Москве указания внести в адвокатские палаты соответствующих регионов представления на адвокатов Э.М. Пашаева и А.А. Добровинского, — говорится в официальном заявлении ведомства. — Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э.М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А.А. Добровинского. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью данных адвокатов в рамках резонансного уголовного дела, связанного с дорожно-транспортным происшествием с участием актера М.О. Ефремова».

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет по делу о ДТП со смертельным исходом. После этого он заявил, что Пашаев подставил его.