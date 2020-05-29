Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии коронавируса

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии, сообщает РБК.

Ведомство предлагает запретить увольнять или отправлять в простой по инициативе работодателя и позволить разрывать трудовые отношения лишь по просьбе работника или обоюдному согласию сторон.

При сокращении штата в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.

Также министерство предлагает сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условии? трудового договора и режима работы, включая введение неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана пандемией.

Проект отправили на рассмотрение комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которой участвуют кабмин, работодатели и профсоюзы. После этого документ могут внести в правительство. В случае утверждения инициативы действие ее положений предлагают распространить только на 2020 год.