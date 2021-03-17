Минспорт и МВД России решат вопрос по допуску болельщиков на стадионы до 1 июня

Министерство спорта Российский Федерации совместно с МВД примут решение о допуске болельщиков на стадионы до 1 июня 2021 года.

«Тема нам известна, мы находимся практически в постоянном контакте с МВД, — приводит ТАСС слова министра спорта РФ Олега Матыцина. — Пандемия еще больше обострила с определенной стороны вопросы с допуском на спортивные объекты, не буду радостно говорить, все решим до 1 июня. Вопрос безопасности людей является важнейшим, непростая обстановка, МВД не всегда готово идти на снижение требований, но надо найти оптимальные решения».

Министр спорта во время выступления перед депутатами Госдумы также отметил, что нужно найти баланс: «В каких-то субъектах есть стадионы с небольшим количеством зрителей, поэтому должны быть критерии, которые позволят их использовать. Это требует внесения изменений в нормативные акты, в основном это акты, которые утверждает МВД».