Минспорт хочет начать вакцинацию спортсменов в марте

Директор департамента спорта высших достижений Министерства спорта РФ Алексей Морозов сообщил, что спортсмены сборных команд России начнут прививаться от коронавируса в марте 2021 года.

«Идут консультации по регламенту вакцинации с Минздравом России, Роспотребнадзором. Есть ограничения по спортсменам: спортсмен не должен находиться в соревновательном периоде, не должен находиться в сложных физических нагрузках, чтобы не истощать свой иммунитет. Пока профессиональные спортсмены не привились, мы ожидаем график массовой вакцинации с марта», — сказал Морозов в эфире телеканала «Россия-24».

С 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса всех желающих категорий населения в регионах России. Все жители страны могут записаться на вакцинацию на портале «Госуслуги». Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин — «Спутник V» или «Эпиваккорона».

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 591 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 037 летальных исходов, выздоровело 2 978 764 человека.