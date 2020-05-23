Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ состоится 25 мая, сообщается на сайте ведомства.

Акция пройдет в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения «ВКонтакте», начало — в 10.00 по московскому времени. В рамках онлайн-марафона выпускников поздравят блогеры и известные медийные персоны, а также выдающиеся педагоги и ученики.

Во время праздничного марафона будет объявлено о старте нескольких акций и флешмобов, которые также будут проведены в онлайн-формате.