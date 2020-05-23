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Минпросвещения проведет «Последний звонок — 2020» в онлайн-формате

13:36
Последний звонок. Фото Сайт Министерства просвещения России
Последний звонок. Фото Сайт Министерства просвещения России

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ состоится 25 мая, сообщается на сайте ведомства.

Акция пройдет в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения «ВКонтакте», начало — в 10.00 по московскому времени. В рамках онлайн-марафона выпускников поздравят блогеры и известные медийные персоны, а также выдающиеся педагоги и ученики.

Во время праздничного марафона будет объявлено о старте нескольких акций и флешмобов, которые также будут проведены в онлайн-формате.

Дополнительная информация:

https://edu.gov.ru/posledniy-zvonok-2020

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