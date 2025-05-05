Министр спорта России Дегтярев провел торжественную встречу с ветеранами

5 мая в Елизаветинском зале Министерства спорта России состоялся торжественный обед, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятие были приглашены ветераны спорта, известные спортсмены, труженики тыла, дети войны.

«Дорогие ветераны, уважаемые гости! Мне очень приятно быть сегодня здесь в этот памятный день. Подвиг нашего народа навеки останется примером для будущих поколений. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, низкий поклон всем, кто передает свои знания молодежи, и вечная память павшим в боях», — сказал президент Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев.

Также Дегтярев рассказал о выпущенном к годовщине Победы четырехтомнике «Память», который целиком посвящен роли спорта в годы Великой Отечественной войны. Все участники встречи получили набор книг в подарок.

На торжественную церемонию были приглашены и современные защитники Отечества.

«В этом зале собрались не только ветераны войны, труженики тыла, дети войны, но и наши современные герои — ветераны специальной военной операции. Роман Гришин, кавалер ордена Мужества. Он прошел подготовку по программе «Время героев», а мне выпала честь быть его наставником, и сейчас он работает в Федеральном центре подготовки спортивного резерва. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, это новая элита страны», — подчеркнул Михаил Дегтярев.