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Министр спорта РФ заявил, что нет необходимости возвращения ограничений при проведении соревнований

11:02
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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что нет необходимости возвращения ограничений при проведении спортивных соревнований и тренировок на фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом в России.

«Пока мы не видим необходимости в ограничении, если говорим о проведении спортивных соревнований, тренировочных занятий. Надеемся, что динамика будет на какой-то период стабильной и в дальнейшем пойдет на снижение и принятия карантинных ограничительных мер не потребуется», — цитирует Матыцина ТАСС.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 859 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 2 680 случаев (27,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9619015

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