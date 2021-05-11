Министр спорта РФ выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в казанской школе.

«Мы все потрясены страшной трагедией, произошедшей сегодня в Казани в гимназии №175. Это настоящее горе для Казани, Татарстана и всей России. От имени Министерства спорта выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.