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Министр спорта РФ выразил соболезнования в связи со стрельбой в казанской гимназии

15:27

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в казанской школе.

«Мы все потрясены страшной трагедией, произошедшей сегодня в Казани в гимназии №175. Это настоящее горе для Казани, Татарстана и всей России. От имени Министерства спорта выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Сегодня, 11 мая, молодой человек Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе №175 на улице Джаудата Файзи. В пресс-службе президента Татарстана сообщили о девяти погибших, в числе которых одна учительница. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и трое взрослых.

Дополнительная информация:

https://minsport.gov.ru/

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