Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 22:44

Министр спорта РФ Дегтярев заявил о готовности баллотироваться в президенты ОКР

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Дегтярев.
Фото Global Look Press

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента ОКР.

Ранее действующий глава ОКР Станислав Поздняков выступил с инициативой провести досрочные выборы нового руководства организации.

«Если вы разрешите, готов выдвинуться. Если дальше смотреть, полностью разделяю то, что сказал Виталий Георгиевич Смирнов (почетный президент ОКР — прим. «Спорт-Экспресс») об автономности ОКР», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Президент России Владимир Путин. «Мировой спорт пытаются сделать площадкой для геополитических игр». Главное из речи Владимира Путина в Уфе

Первым кандидатуру Дегтярева на пост главы ОКР предложил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
Читайте также
Агент Андреев стал еще ближе к клубу, селекционеров увольняют из Академии, спортдиректор Амарал получил странное прозвище. Что происходит в «Спартаке»
Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Владимир Путин распорядился повысить доступность массового спорта в России
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Популярное видео
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости