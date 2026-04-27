Министр просвещения РФ рассказал об уроках по истории спорта в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответил на вопрос «СЭ» о возможности появления уроков по истории спорта в рамках школьной программы.

«Идет большая совместная программа с РФС — «Футбол в школе». Все больше людей увлекается футболом, мы это видим. Массовый футбол — это залог наших побед в будущем. Мы реализуем как практическую подготовку, так и уроки истории спорта в виде теоретических занятий. Массовый футбол — основа профессионального», — сказал Кравцов «СЭ».

Проект"Футбол в школе» охватывает более 2 миллионов обучающихся. Она направлена на развитие детского футбола, популяризацию здорового образа жизни и организацию увлекательного спортивного досуга в период каникул.