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Сегодня, 10:45

Министерство спорта РФ взяло на себя управление платформой «Мой спорт»

Камила Абдурахманова
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Министерство спорта РФ приобрело цифровую платформу «Мой спорт» и будет осуществлять управление ею.

«Приобретение платформы «Мой спорт» — это важный шаг в цифровизации спортивной отрасли, и мы уже видим реальные результаты от повышения эффективности работы тренеров и использования бюджетных мест в спортшколах до возможностей для оптимизации расходов. В систему внесены более 110 тыс. спортивных групп, по записи через сервис состоялось более 45 млн тренировок, 247 тыс. спортсменов уже начали вести дневники самоконтроля, более 47 тыс. тренеров перешли на электронную отчетность», — заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев ТАСС.

Новый актив расширит возможности уже существующей федеральной государственной информационной системы «Спорт». Это позволит поднять цифровую трансформацию спортивной сферы на новый уровень.

С помощью платформы Министерство спорта РФ сможет продолжить развитие цифровой инфраструктуры, делая спортивные услуги более доступными и эффективными для россиян.

Источник: ТАСС
Михаил Дегтярев
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