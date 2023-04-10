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Сегодня, 15:10

Минцифры подготовило регламент оформления паспорта болельщика

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Минцифры России подготовило административный регламент по оформлению паспорта болельщика (Fan ID), информирует ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства.

«Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги «Оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования», — говорится в документе.

Из документа следует, что услуга предоставляется Минцифры лицам, достигшим возраста 14 лет, законным представителям лиц, не достигших возраста 14 лет, либо недееспособных лиц, а также представителям таких лиц, действующих по нотариальной доверенности. Кроме того, в качестве категории заявителя также указывается ответственное лицо оператора информационной системы идентификации болельщиков, организатор официальных спортивных соревнований, а также организации, уполномоченные Минспортом РФ.

В качестве документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно указаны: документ, удостоверяющий личность (не требуется при подаче заявления через портал госулуг); документы, подтверждающие согласие на последующую обработку персональных данных и согласие на получение уведомлений; фотография посетителя спортивного соревнования (в электронном виде); а также документы, удостоверяющие личность посетителя спортивного соревнования.

Отмечается, что максимальный срок предоставления услуги должен составлять 72 часа с момента регистрации заявления.

Ранее Минцифры РФ подготовило проект постановления правительства, который позволяет детям до 14 лет проходить идентификацию для получения паспорта болельщика, чтобы посещать футбольные матчи РПЛ без посещения МФЦ, а пенсионеры и инвалиды смогут получать паспорта болельщиков без очереди на стадионе перед матчем.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/17489177
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