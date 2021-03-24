Минаков поддержал позицию Хабиба по Моргенштерну

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков в разговоре с «СЭ» прокомментировали позицию бойца ММА Александра Шлеменко и экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, которые выступили за регулирование деятельности популярного рэпера Моргенштерна.

«В творчестве Моргенштерна нет никакой культурной составляющей. Я против того, чтобы таких персонажей показывали и продвигали на телевидении. Пропагандировать среди молодежи наркотики и разврат — неприемлемо. В таких случаях задумываешься о введении цензуры» — высказался «СЭ» Минаков.

Ранее, 24 марта, российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что нужно создать специальный орган, чтобы «чистить всю эту грязь с экранов».

(Ангелина Коляда)