Милонов призвал не выдавать машины олимпийским призерам после объявления об их продаже

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о продаже автомобилей BMW, которые были подарены призерам Олимпийских игр в Токио-2020.

«Это достаточно обидно. Людей наградили автомобилем, а они решили его продать. Это не подарок, а государственная награда. С другой стороны, если спортсмены — небогатые люди, то они выберут себе машину попроще, а разницу потратят на себя. В данном случае надо определять размер награждения, а машины никакие не дарить. Давать надо денежный приз, а машины дарить не надо. Захотят — купят», — сказал Милонов «СЭ».

Согласно официальному прайс-листу, рекомендованная розничная цена BMW X5 XDrive30d с М-пакетом стартует с 7,05 миллиона рублей за версию M Sport Plus и доходит до 9,05 миллиона за M Sport Max. Выставленный на продажу вседорожник оценивается в 8,2 миллиона рублей.

Еще один «олимпийский» BMW выставили на продажу накануне — X3 в комплектации xDrive30d M Sport Plus, который достался серебряному призеру Олимпийских игр.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа.