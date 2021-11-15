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Милонов — о словах вице-премьера Польши: «Он думает, как последняя английская проститутка!»

Виталий Милонов сравнил вице-премьера Польши с последней английской проституткой
12:43

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление польского вице-премьера Роберта Глиньского, который призвал отстранить Россию и Белоруссию от всех спортивных состязаний.

«Предположу, что он просто хочет сыскать сиюминутную популярность у польских фанатов. Получить бесплатную проходку на трибуну или топик от чирлидерш. Это высказывание ни с чем не стыкуется. Понятно, зачем это делается. Искренне желаю успехов польским спортсменам. Вице-премьер хочет убрать конкурентов и вмешать политику в спорт. Но хуже он делает только своей стране. Польские спортсмены будут краснеть за это. Надеюсь, что таких вмешательств будет как можно меньше, хотя они и санкционированы. Если вице-премьер перестанет думать, как последняя английская проститутка, то начнет работу в интересах Польши», — сказал Милонов «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.

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Артем Бухаев все материалы автора

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