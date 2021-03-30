Милонов: «Люди, которые смотрят ММА и тренируются, не пойдут употреблять наркотики и пить водку запоем»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «СЭ» высказал свое отношение к ММА.

— В России сейчас большие обороты набирает ММА. Как относитесь к этому виду спорта? Многие считают, что хайповое поведение бойцов портит молодежь.

— В мое время такое говорили про карате. Я считал, что карате — это драчуны, поэтому занимался ушу. Какие-то спортивные залы, кооперативы и мастер ушу Данила Пупкин со стилем дракона или скорпиона. Смешно, конечно. Мне кажется, любая культура боя — культура, которая человека воспитывает. Гопники — не про ММА и не про бойцов. Гопники — это просто гопники. Другое дело, что они, насмотревшись ММА, пойдут людям морду бить. Однако и среди бойцов ММА хватает придурков. Лично я ММА не люблю. Не хожу на состязания и не смотрю их. Я и бокс не люблю, а люблю пострелять. Хочешь что-то сделать — возьми оружие, это благородно. Но я не диктую никому условия. Есть люди, которые влюблены в бокс. Это хорошо, это прекрасно. Те, которые смотрят ММА и тренируются, как раз-таки не пойдут употреблять наркотики и пить водку запоем.

— Можете назвать такого гопника из ММА?

— Я не очень хорошо знаю их по именам, но читаю новостные сводки, когда кого-то из бойцов задерживают. Но если один урод попадается, это не значит, что все уроды. Спорт не виноват в этом. Помню, когда я штурмовал в Питере какой-то гей-клуб с омоновцами, парни ММАшники охраняли соседний клуб и говорили, что мы красавцы.

(Даниил Алешин, Константин Колмаков, Владислав Флегонтов)

Полное интервью Виталия Милонова читайте здесь.