Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года, а также план мероприятий по ее реализации, информирует пресс-служба кабмина.

Идея концепции — создание условий для занятий спортом и повышение мотивации молодых людей вести здоровый образ жизни.

«Концепцией предусмотрено создание во всех регионах России школьных спортивных лиг, детских спортивно-оздоровительных лагерей, строительство и модернизация инфраструктуры, в том числе возведение модульных бассейнов и площадок с уличными тренажерами в шаговой доступности даже в самых удаленных населенных пунктах России. К этой работе будем привлекать малый и средний бизнес. Наша цель — чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 90 процентов всех детей», — цитирует пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Кроме того, будут разработаны региональные программы развития детско-юношеского спорта и совершенствования материально-технических баз общеобразовательных организаций и спортивных школ.