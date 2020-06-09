Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП

Известный актер Михаил Ефремов впервые прокомментировал ДТП со смертельным исходом, произошедшее по его вине.

Актера привезли в Таганский суд. На вопросы СМИ Ефремов ответил: «Все это, конечно, чудовищно».

В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.