Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров, получил первую передачу в СИЗО, сообщает РБК. В ней то, что он вчера просил — сигареты, сахар и чай.

Ефремов находится в нормальном физическом состоянии и условиях, ни на что не жалуется.

Пресненский суд Москвы 8 сентября заключил под стражу Михаила Ефремова, приговорив его к восьми годам лишения свободы и признав виновным в ДТП со смертельным исходом.

Авария с участием артиста произошла 8 июня, когда он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee и въехал в фуру Lada. Водитель второй машины Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице.